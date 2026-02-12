Bénin: calendrier officiel de l’installation des conseils communaux dans l’Ouémé

Le calendrier officiel des cérémonies d’entrée en fonction des nouveaux conseils est rendu public.



Selon le chronogramme publié, le vendredi 13 février 2026 marque le début des installations avec les conseils d’Adjarra et d’Avrankou respectivement prévue pour 14h et 16 h00).



Le Samedi 14 février 2026 est la journée la plus chargée : Bonou installe son conseil à 10 h00, Adjohoun à 12 h00,

Aguégués à 14 h00, Sèmè-Podji à 16 h00.



Dimanche 15 février 2026 clôturera la série des installations avec les conseils d’Akpro-Missérété (10 h00), Dangbo (12 h00) et Porto-Novo (14 h00).



Ces cérémonies officielles formalisent l’entrée en fonction des élus issus des élections communales du 11 janvier 2026 et symbolisent une étape essentielle de la décentralisation. Elles permettront aux conseils communaux nouvellement constitués de mettre en place leurs organes dirigeants et, ensuite, d’élire les maires, leurs adjoints et les différentes commissions qui encadreront la gestion locale pour la prochaine mandature.



Le département de l’Ouémé, qui regroupe plusieurs communes avec des majorités politiques diverses, sera ainsi totalement équipé de ses instances locales de décision au terme de ce calendrier d’installation.

