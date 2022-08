Bénin: calendrier du concours d’entrée aux écoles militaires

Le jeudi 11 prochain, les candidats retenus pour le concours d’entrée au prytanée militaire et au Lycée militaire des jeunes filles de Natitingou sont attendus dans les centres de composition. Selon le calendrier publié par la Direction des examens et concours, la composition devrait durer 2h 30 minutes.

Les candidats au concours d’entrée au prytanée et au Lycée militaires des jeunes filles de Natitingou seront évalués dans trois (03) épreuves. Ils composeront en Expression écrite, Lecture et Mathématique. La composition démarrera avec l’épreuve de l’Expression écrite de 08h 45 – 09h 45 et s’achèvera avec la Mathématique de 11h 30 à 12h 30.

Les centres de composition par département



Département de l’Alibori

Centre d’examen : École urbaine centre de Kandi

Département de l’Atacora

Centre d’examen : École urbaine centre de Natitingou

Département de l’Atlantique

Centre d’examen : École urbaine centre d’Allada

Département du Borgou :

Centre de composition : Complexe scolaire Wansirou de Parakou

Département des Collines

Centre de composition : Ecole urbaine centre de Dassa-Zoumè

Département du Couffo

Centre de composition : École urbaine centre d’Aplahoué

Département de la Donga

Centre de composition : École urbaine centre de Djougou

Département du Littoral

Centre de composition : Complexe scolaire Camp-Guézo

Département du Mono

Centre de composition : Complexe scolaire Guinkomè de Lokossa

Département de l’Ouémé

Centre de composition : École urbaine centre de Porto Novo

Département du Plateau

Centre de composition : École urbaine centre de Pobè

Département du Zou

Centre de composition : Ecole urbaine centre d’Abomey.