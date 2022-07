Bénin: Boni Richard Ouorou annonce la création de son parti politique

Le politologue Boni Richard Ouorou a décidé de faire porter ses actions politiques par un parti politique régulièrement enregistrement selon la législation béninoise. Il a annoncé la création de cette formation politique ce jeudi 14 juillet 2022, après plusieurs constats.

Le mouvement « terrien,ne,s » va devenir un parti politique. C’est la décision prise ce jeudi par son initiateur Boni Richard Ouorou. « Nous pensons qu’il est temps, et ce dans le seul but de pérenniser nos valeurs et de les défendre partout, de formaliser le mouvement terrien,ne,s et d’en faire un parti politique. De faire de ce creuset, une organisation politique visionnaire, de lutte politique et de développement social sinon économique », a-t-il écrit après une analyse de l’actualité politique.

Selon le politologue, les derniers événements marqués par la série de rencontres entre personnalités et la démission du président de la Cour constitutionnelle, relèvent d’une manœuvre politique. Une manœuvre qui selon lui, va contre les intérêts du peuple. « Cependant, et ce malgré qu’ils ont l’avantage et les moyens de faire pareille chose, nous avons aussi le droit de nous préparer à contre-attaquer légitimement et dans un cadre légal, toutes les mesures qui viseraient à limiter la jouissance de nos droits et notre confort matériel et financier », a-t-il exprimé.

Il sollicite l’approbation de tous les membres du mouvement pour concrétiser l’idée de création du parti politique. « J’ai donc l’honneur de soumettre cette requête à votre approbation. Si elle vous agrée, nous espérerons alors qu’elle obtienne votre adhésion totale. Ce n’est qu’à cette condition, que nous serons rassurés de la volonté de chacun de nous à aller de l’avant », a lancé Boni Richard Ouorou à l’endroit de ses « terrien,ne,s ».