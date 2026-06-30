Bénin : Bertin Koovi porte plainte en France et à la CRIET contre l’activiste Habib Ahandessi

L’acteur politique béninois Bertin Koovi a engagé une double procédure judiciaire contre l’activiste politique Habib Ahandessi. Il l’accuse d’avoir proféré des menaces, tenu des propos diffamatoires et appelé à des violences à son encontre lors d’un direct diffusé sur TikTok.

L’acteur politique béninois Bertin Koovi a annoncé, lundi 29 juin 2026, le dépôt d’une plainte devant le parquet français contre l’activiste politique béninois Habib Ahandessi, installé en France. Une seconde plainte a également été introduite auprès du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) au Bénin.

Selon le Béninois Libéré, Bertin Koovi reproche à Habib Ahandessi des faits qu’il qualifie de menaces graves, de provocation à commettre des violences volontaires et de diffamation publique. Ces accusations sont liées à un direct diffusé sur TikTok le 28 juin 2026.

Selon le plaignant, cette séquence intervient dans un contexte de vives tensions sur les réseaux sociaux après qu’il eut retiré une affiche qu’il estimait attentatoire à l’image de la République du Bénin. Cette initiative aurait suscité de nombreuses réactions, dont un direct de Habib Ahandessi au cours duquel ce dernier aurait tenu des propos appelant à s’en prendre physiquement à Bertin Koovi.

Dans sa plainte, l’homme politique considère que ces déclarations constituent un appel public à la violence et qu’elles mettent directement en cause sa sécurité. Il affirme que leur diffusion sur une plateforme accessible à un large public est susceptible d’exposer son intégrité physique à un risque réel.

Bertin Koovi demande aux autorités judiciaires françaises l’ouverture d’une enquête, l’audition de l’activiste politique et, le cas échéant, l’engagement de poursuites sur la base des infractions qui seraient retenues. Il sollicite également toute mesure de nature à assurer sa protection.

Le plaignant indique avoir transmis à la justice des éléments qu’il présente comme des preuves, notamment l’enregistrement du direct TikTok incriminé ainsi que plusieurs captures d’écran. Il précise également que la plainte déposée devant le parquet français a été communiquée à la CRIET afin de faciliter les échanges entre les juridictions des deux pays.

À ce stade, Habib Ahandessi ne s’est pas publiquement exprimé sur ces accusations. Les faits allégués restent soumis à l’appréciation des autorités judiciaires compétentes, qui devront déterminer les suites à donner à cette affaire.

Qui est Habib Ahandessi ?

Habib Wilfreed Ahandessi est un activiste politique béninois, ancien responsable étudiant à l’université d’Abomey-Calavi, connu pour son engagement social et son militantisme critique envers le régime de Patrice Talon.

Fuyant des tensions avec les autorités béninoises liées à son militantisme, il arrive en France le 1er octobre 2024. Sa demande d’asile aboutit le 29 avril 2026 : la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui reconnaît la qualité de réfugié, jugeant fondées ses craintes de persécution en cas de retour au Bénin. La Cour s’appuie notamment sur des rapports d’Amnesty International, de Freedom House et des articles du Monde décrivant des restrictions des libertés civiles sous le régime de Patrice Talon. Il obtient ensuite un titre de séjour de 10 ans.

Mais quelques semaines plus tard, le 5 juin 2026, Ahandessi annonce via une vidéo sur ses réseaux avoir reçu une notification officielle de retrait de son statut de réfugié, transmise via son espace administratif et par courriel. Il établit lui-même un lien avec ses prises de position politiques récentes, notamment son soutien affiché au président béninois Romuald Wadagni . Certaines sources évoquent même une possible obligation de quitter le territoire (OQTF).