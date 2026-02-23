Bénin: Bertin Koovi dépose sa démission et quitte le BR

Après sa suspension d’un an de toute activité au sein du Bloc Républicain, Bertin Koovi a officiellement démissionné du parti.

Après sa suspension d’un an de toute activité au sein du Bloc Républicain, Bertin Koovi a officiellement démissionné du parti.

L’information a été rapportée par Bip Radio. Selon les éléments relayés, l’ancien membre du Bloc Républicain a fait parvenir sa lettre de démission à la direction de la formation politique, quelques jours seulement après la décision disciplinaire prononcée à son encontre.

Dans la lettre de démission adressée aux responsables de son ex parti politique, il justifie son acte par le fait qu’étant un soutien du candidat Romuald Wadagni. Il sera amené à poser des actions politiques sur le terrain dans le cadre des élections présidentielles. Pour éviter donc toute confusion, il a jugé utile de se retirer.

Publicité

Pour rappel, Bertin Koovi avait été suspendu pour une durée d’un an de toutes les activités du parti, à la suite de prises de position publiques jugées contraires à la ligne du Bloc Républicain.