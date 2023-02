Bénin – BEPC 2023 : la DEC fait une clarification aux candidats

L’examen du BEPC session de Juin 2023 est une session de transition où les candidats ont le choix de composer à l’écrit en PCT, en Allemand ou en espagnol. Cette possibilité qui leur est accordé pousse certains à abandonner les cours de pct obligeant le DEC à faire des mis au point.

Les inscriptions pour le BEPC de formule transitoire pour la session 2023 sont ouvertes et un nombre considérable de candidats ont choisi de composer à l’écrit en allemand ou en espagnol plutôt qu’en physique, chimie et technologie (PCT), selon les informations du Dr Roger Koudoadinou, Directeur des Examens et Concours du Ministère des Enseignements Secondaires, Technique et de la Formation Professionnelle. Il a également noté un désintérêt croissant de la part des élèves pour suivre des cours de PCT.

Le Dr Koudoadinou a tenu à faire une mise au point claire sur la question : « Le BEPC ne peut permettre l’accès aux séries scientifiques au second cycle qu’à condition que les candidats aient composé en PCT à l’écrit. Les candidats doivent savoir que les dispositions sont prises pour qu’ils n’aient accès aux séries scientifiques au second cycle qu’à condition d’avoir passés un BEPC pour lequel ils ont composé en PCT à l’écrit ».

Il a ajouté que personne ne pourra se prévaloir d’être détenteur d’un BEPC et chercher à s’inscrire en série C ou D au second cycle s’il a choisi de composer en allemand ou en espagnol lors de l’examen du BEPC 2023. Les candidats ont cependant la possibilité de changer d’option de composition jusqu’au vendredi 3 mars 2023, date de clôture du dépôt des dossiers.

Il est donc important que les candidats prennent en compte les conditions requises pour avoir accès aux séries scientifiques au deuxième cycle et qu’ils fassent un choix éclairé lors de leur inscription. Le ministère des Enseignements Secondaires, Technique et de la Formation Professionnelle travaille à garantir l’égalité des chances pour tous les élèves, tout en maintenant les normes de qualité et de rigueur académique.