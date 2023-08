Bénin – BEPC 2023: des épreuves de dernière chance pour certains candidats admissibles

Les candidats admissibles à l’examen du BEPC et n’ayant pas composé pour la phase orale et sportive sont attendus le mercredi prochain au CEG Djegan-Kpèvi pour se rattraper.

Le directeur départemental de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle de l’Ouémé invite les candidats admissibles à l’examen du BEPC session de Juin 2023 et absents lors des épreuves orales et sportives, à se présenter le mercredi 16 Aout 2023 à 7 heures précises au CEG Djegan-Kpèvi à Porto-Novo.

Selon la note de service signée du chef service examen et concours, ce mercredi est la dernière chance accordée à ces candidats pour se rattraper. En cas d’absence, ils seront définitivement déclarés refusés au BEPC Session de Juin 2023.

- Publicité-

Liste des candidats concernés