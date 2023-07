Bénin – BAC 2023: programme de distribution des relevés de notes

- Publicité-

Après la deuxième délibération et la phase des épreuves orales, les relevés de notes de l’examen du Baccalauréat sont déjà disponibles.

La distribution des relevés démarre le lundi 24 juillet 2023 dans les centres de correction et de délibération. Au Ceg Le Nokoué et au Ceg 1 Ouidah, les candidats sont attendus le lundi de 8 h à 16h et le mardi de 8h à 14h, selon le planning ci-dessous.

Il faut souligner qu’après la phase de distribution dans les centres de correction, les relevés sont acheminés vers la Direction de l’Office du Baccalauréat.