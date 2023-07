Bénin – BAC 2023: « les travaux de correction se passent très bien », Yves Chabi Kouaro

- Publicité-

Une délégation ministérielle a sillonnée quelques centres de correction du Baccalauréat 2023. A Cotonou et à Porto-Novo la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Eléonore Yayi Ladékan et son collègue des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Yves Chabi Kouaro, se sont imprégnés du déroulement des travaux.

« Les travaux de correction du Baccalauréat, session de Juin 2023 se passent très bien. C’est l’essentiel de ce que j’ai pu noter avec ma collègue de l’enseignement supérieur », a confié le ministre Yves Chabi Kouaro à la fin de la visite. Quant à Eléonore Yayi Ladékan, elle a noté que les travaux se passent dans de très bonnes conditions. A l’entendre, le contraire aurait étonné car le processus ayant conduit à la sélection des correcteurs a été très rigoureux.

Les deux ministres sont allés témoigner aux correcteurs le soutien du gouvernement. « Nous sommes venus vous apporter le soutien du gouvernement et nous rassurer de ce que vous êtes mis dans les meilleures conditions de travail afin que les copies de nos enfants soient traitées comme il se doit », a déclaré la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

- Publicité-

Selon le calendrier des travaux, la première délibération est prévue pour le 12 juillet prochain. 77 416 candidats ont été enregistrés pour le compte de la session normale du BAC 2023.