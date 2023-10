Bénin: Axel Merryl clarifie son projet de featuring avec le jeune Djècomon

- Publicité-

L’humoriste et artiste chanteur béninois Axel Merryl a annoncé un featuring avec le jeune orphelin Djècomon, dont le père est décédé. Les détails de ce projet ont été dévoilés par Axel Merryl lors de son passage dans l’émission K’Fé Week-end, le vendredi 20 octobre 2023.

Axel Merryl et le jeune Djècomon sortiront bientôt un featuring pour le bonheur des mélomanes. Cette collaboration entre l’artiste béninois Axel Merryl et le jeune orphelin Djècomon, qui a réussi à sortir de la rue, sera supervisée par le célèbre producteur et beatmaker Legend beatz.

« La collaboration est en cours et avance à grand pas. Axel a déjà enregistré sa partie et le jeune Djècomon est également passé en studio pour faire la sienne. Comme le dit Axel, cela promet d’être explosif à tout moment », a mentionné Legend beatz.

Un partenariat gagnant gagnant ?

Axel Merryl a dévoilé que ce projet lui tenait à cœur depuis le mois de juillet 2023. « J’ai souhaité inclure le jeune Djècomon dans cette chanson car je pense qu’il apportera une touche unique et spéciale », a expliqué Axel Merryl. « Je tiens à préciser que cette collaboration n’est pas une forme d’aide, mais plutôt une opportunité de créer ensemble. J’ai pris contact avec Legend beatz sur Facebook, sachant qu’il a actuellement la responsabilité de Djècomon, pour lui proposer cette collaboration », a-t-il ajouté.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont interrogés sur les détails du contrat liant le jeune orphelin Djècomon à Axel Merryl dans le cadre de ce partenariat gagnant-gagnant. « Je n’ai pas besoin de dévoiler publiquement ce que je souhaite faire pour lui », a répondu Axel Merryl.

De son côté, le jeune orphelin Djècomon a accepté avec enthousiasme ce projet aux côtés d’Axel Merryl et se prépare pour cette nouvelle aventure. « Oui, je suis ravi de collaborer avec Axel Merryl. J’ai entendu beaucoup de choses positives à son sujet, mais je ne l’ai jamais rencontré en personne », a-t-il déclaré sur le plateau de K’Fé Week-end.