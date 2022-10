Bénin: avis de recherche lancé contre un officier supérieur de la police

La police Républicaine a encore enregistré des défections en son sein. Un commissaire de police et des agents de police sont activement recherchés par leur hiérarchie.

A travers un message, le directeur de la police républicaine a lancé un avis de recherche contre certains de ses éléments qui ont déserté leur poste. Selon les informations de Daabaaru, il s’agit du sous-brigadier major de police Amadou Sanni Alidou détenteur du numéro matricule 02143 en poste au commissariat d’Abomey-Calavi, de l’agent de police de première classe Delphine Dedji Adimon, numéro matricule 08574 reversée par l’Agence pénitentiaire et affectée à la direction des ressources humaines, de l’agent de police de première classe Sadat Aboubakary, matricule 09263 en poste à l’unité d’opération n°4 à Akpakpa et le commissaire de police de deuxième classe Florent Sinasambou Ouando Sinomatohou, numéro matricule 04378 en service à la Direction Départementale de la Police Républicaine (Ddpr) du Zou.

Ces agents activement recherchés par la hiérarchie policière ont abandonné leur poste depuis le 12 Septembre et n’ont plus fait signe de vie depuis ce jour. Le Directeur Général de la Police Républicaine (Dgpr) à travers son avis de recherche a instruit toutes les unités de les rechercher sur toute l’étendue du territoire national et en dehors du territoire.