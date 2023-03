Bénin – Autorisation de diriger: des directeurs d’écoles privées sommés de se mettre à jour

A travers une note circulaire en date du 3 mars, le ministre des enseignements maternel et primaire rappelle à l’ordre les enseignants et les chefs d’établissement d’école privé n’ayant pas d’autorisation d’enseigner ou de diriger de se mettre en règle.

« Il m’est revenu avec insistance que bon nombre d’enseignants ou chefs d’établissements exercent allègrement dans les écoles privées sans être autorisés« , a indiqué le chef du département de l’enseignement maternel et primaire dans sa note circulaire. L’autorité rappelle que cet état de chose est préjudiciable au bon fonctionnement desdits établissements, au développement intégral des compétences dévolues aux apprenants.

Pour le ministre Karimou Salimane, il s’agit là d’une situation contraire « au prescription de l’article 42 du décret n° 279 du 16 juin 2007 fixant les conditions générales de créations ou d’ouverture, d’extension, de scission, de transfert, de fermeture, de changement de dénomination et de fonctionnement des établissements privés des enseignements maternel, primaire et secondaire général« .

Dans une démarche de faire respecter les textes, le ministre Salimane Karimou invite les enseignants et directeurs concernés ainsi que toute autre personne remplissant les conditions et désireuse d’enseigner ou de diriger une école privée, « à déposer leur dossier de demande d’autorisation d’enseigner ou de diriger dans les Régions Pédagogiques au plus tard le 31 mai 2023« .

Les personnes concernées peuvent consulter la liste des pièces à fournir au niveau des Régions Pédagogiques, des DDEMP et à la Direction de l’Enseignement Primaire. L’autorité ministérielle rappelle dans sa note circulaire que toute demande déposée hors délai sera rejetée.