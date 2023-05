Bénin – Attaque de Kérou: depuis Séoul, Boni Yayi présente ses condoléances

- Publicité-

Présent à Séoul dans le cadre d’un sommet mondial sur la paix, l’ancien président Boni Yayi a été informé de l’attaque meurtrière survenue à Koabagou, dans la commune de Kérou. Attristé par l’événement, il a présenté ses condoléances aux familles éplorées et à au peuple béninois.

Consternation et douleur pour Boni Yayi suite à l’attaque de Kérou. L’ancien président dénonce une attaque ignoble et inadmissible. « Une fois encore, la horde djihadiste a abominablement frappé, occasionnant des morts et des blessés, plongeant notre pays dans un profond deuil », a-t-il indiqué dans son message.

Paix aux âmes des disparus, courage aux populations prises en captivité et condoléances profondément attristées aux familles éplorées et au peuple béninois. Boni Yayi

Pour rappel, l’attaque de Kérou a fait au moins 15 morts et plusieurs disparus. Le gouvernement a annoncé l’ouverture d’une enquête pour situer les responsables au niveau de la chaîne des opérations des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

En attendant les résultats des enquêtes, le Commissaire de Koabagou est déjà limogé.