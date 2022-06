Bénin: Arsène D. Sèwanou Ganfon bientôt intronisé roi de Savalou

A Savalou, la page de la contestation est tournée autour de la succession de Gandjègni Awoyo Gbaguidi XIV. La cité des Soha connaît désormais son nouveau roi en la personne d’Arsène D. Sèwanou Ganfon dont l’intronisation est pour bientôt.

Après plus de deux (02) ans de conflits, Savalou va enfin connaître l’intronisation d’un nouveau roi. C’est le prince Arsène D. Sèwanou Ganfon qui a été désigné pour assurer cette lourde responsabilité en remplacement du roi défunt Gandjègni Awoyo Gbaguidi XIV.

Le nouveau roi a été officiellement présenté aux populations le vendredi 29 mai 2022. Cette étape est venue en prélude à la grande cérémonie d’intronisation, qui sera fait selon les « rites sacrés ancestraux ».

A la suite de la première désignation du prince Arsène D. Sèwanou Ganfon en 2020, un conflit est survenu. Sa désignation pour être intronisé roi avait été contestée. Saisie du dossier, la justice a tranché l’affaire à travers le jugement contradictoire n°008/CME-CMCR du 21 décembre 2021.

Avec ce jugement, le tribunal avait autorisé le collège formé par les chefs des quatre collectivités LINTONON, GOUGNISSO, ZOUNDEGLA et DADAVOUNOU, élargi à la prêtresse du Palais Royal, dite Tassinon, à relancer le processus dans le respect de l’ordre public, des us et coutumes de Savalou, de transparence et d’équité. A noter que le processus de désignation avait été suspendu par jugement avant de dire droit n°05/CM/ 20 du 14 avril 2020.

Désigné à l’issue de la nouvelle procédure, Arsène D. Sèwanou Ganfon place son règne sous le signe de l’union. Les trois axes stratégiques de son programme d’action sont : renforcer la royauté, restaurer le patrimoine culturel et cultuel de Savalou, appuyer les communautés.