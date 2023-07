Bénin: Armand Gansè cède son fauteuil de DG sogema à Arnaud Agbodjèté

- Publicité-

La direction de la société de gestion des marchés autonome (SOGEMA) a changé de tête. L’ancien directeur Armand Gansè a cédé son fauteuil à son adjoint Arnaud Agbodjèté.

Arnaud Agbodjèté est le nouveau directeur de la société de gestion des marchés autonomes (sogema). La cérémonie de passation de charge a eu lieu mercredi 5 Juillet 2023 entre le directeur sortant et le nouveau, en présence du directeur de cabinet du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, président du Conseil d’administration de la société.

Ainsi, après 7 ans passés à la tête de cette structure, Armand Gansè passe le témoin à l’un de ses plus proches collaborateurs. Faut-il le rappeler, l’ancien DG a déposé sa démission pour rejoindre définitivement l’Assemblée nationale où il siège depuis le 12 février 2023 avec son nouveau statut de député. Le nouveau directeur n’est donc pas nouveau dans le milieu. .

- Publicité-

« Ce moment solennel marque une page inoubliable de ma vie professionnelle et administrative grâce à l’attention féconde de mes chefs hiérarchiques. En effet, chaque homme est caractérisé par un destin propre dont le contenu s’affiche à travers le temps. Cette hypothèse sociétale pour ce qui me concerne aujourd’hui mercredi 05 juillet 2023 est la passation de service suite à la mission de gestion de la SOGEMA pendant cette phase transitoire que le chef de l’État ainsi que le ministre de la décentralisation ont bien voulu me confier« , a confié le directeur entrant selon des propos rapportés par Le Béninois Libéré.

Arnaud Agbodjèté affirme être conscient de la grandeur de la mission qui vient de lui être confiée. C’est pourquoi il s’engage de toujours recourir aux conseils de son prédécesseur chaque fois que le besoin se fera sentir. Tout en affirmant sa disponibilité, Armand Gansè invite son successeur à poursuivre les travaux en cours et ceux en vue pour le rayonnement de la maison.

Anciennement Société d’exploitation des marchés de Cotonou (SEMAC), la sogema est une structure sous tutelle à caractère commercial dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. Créée en 1988 en remplacement de la SEMAC, elle a pour mission principale la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la gestion des marchés.