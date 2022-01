Bénin: après sa libération par les ravisseurs, le CA central de Nikki convoqué par la police

Le CA Moussa Bah Séro Kèssè est convoqué au commissariat pour être écouté dans le cadre de l’enquête ouverte suite son enlèvement. Enlevé par des individus non encore identifiés, l’élu communal a été libéré ce jeudi et a regagné son village. De sources concordantes, aucune rançon n’aurait été versée aux kidnappeurs. Ils l’auraient donc relâché volontairement.

