Bénin: après la prison, Godline Agbidinoukoun veut « bondir »

L’ancienne présidente de la Fédération Nationale des Etudiants du Bénin (FNEB), Godline Agbidinoukoun s’est exprimée publiquement, pour la première fois depuis sa libération de prison. Dans sa sortie, elle a témoigné sa gratitude à l’endroit de ceux qui l’ont soutenu sur ce « chemin tumultueux et abrupt ». Elle a également donné des pistes sur l’avenir de son militantisme.

La prison n’a pas émoussé les ardeurs de Godline Agbidinoukoun. L’ex-présidente de la FNEB rassure ses camarades qu’elle est toujours apte à continuer la marche pour l’atteinte de ses objectifs, tout en assumant son histoire. « Retenez, camarades, que Godline Agbidinoukoun n’a rien à cacher car une personne qui se veut grande, n’a rien à cacher de son histoire, de son passé, de ses erreurs. Mieux, les reconnaître et les assumer, nous aide à devenir une meilleure version de nous même », a-t-elle indiqué.

Je n’oublie pas que j’ai un devoir envers moi-même, envers mes parents et envers mon pays et il me revient que mes convictions, mes valeurs et mon idéologie répondent à un idéal. Mais la véritable question pour obtenir les fruits d’une résistance active, ne se situerait-elle pas dans une démarche méthodique ? Godline Agbidinoukoun

Comme Abraham Lincoln, l’ex-pensionnaire de la prison civile d’Akpro-Missérété pense qu’on ne peut prendre « en considération un homme qui n’est pas plus sage aujourd’hui qu’il ne l’était hier ». « C’est pour cela que la prison, loin d’avoir été pour moi un frein, est désormais le ressort qui me permettra de bondir et de me hisser au plus haut de moi-même. Je suis là, revigorée, le cœur plein d’amour, de rêves plein les yeux et la tête pleine d’idées », a martelé Godline Agbidinoukoun.

« Je n’ai pas été flaccide et je n’ai non plus trahi la lutte »

Interpellée et déposée en prison le 29 mai 2019, seulement quelques mois après son élection à la tête de la FNEB, Godline Agbidinoukoun n’a pas capitulé. « A l’orée de cette situation des plus corrosive, j’ai entre autre eu le choix de prendre la poudre d’escampette ou de rester, et je suis restée. Mettre les voiles était pour moi synonyme de lâcheté. D’ailleurs, que retiendrait l’histoire ? Que pour la première fois où une femme a eu le génie de présider la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin, elle aurait manqué de force d’âme », a-t-elle dit.

Pour traverser cette difficile situation qui a entravé ses nombreuses ambitions à la tête de la FNEB, Godline Agbidinoukoun a pu compter sur le soutien de plus d’un. Elle reste reconnaissante et exprime sa gratitude à tous. « Le chemin a été long, tumultueux et abrupt. Je suis donc reconnaissante pour toute la marque de sympathie et tout le soutien dont vous avez fait montre envers ma modeste personne. Les mots manquent aux émotions, disait Victor Hugo et c’est avec toute la noblesse de mon être, rempli d’un cocktail d’émotions, que je tiens à vous dire MERCI », a-t-elle exprimé.

Emprisonnée dans une affaire de collecte d’épargne…

Godline Agbidinoukoun avait été condamnée à 5 ans de prison de ferme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), pour exercice illégal d’activité de collecte d’épargne. Après un peu plus de 3 ans de détention, elle a bénéficié d’une libération conditionnelle le 17 août 2022, à l’instar de 123 autres détenus.

Sur ce qui lui est reproché, la présidente honoraire de la FNEB, situe la vérité des faits dans le temps. « Il est dit que《 Qui voyage loin ménage sa monture. J’ai observé un grand silence ces trois dernières années et une fois encore, je garde mon flegme et je m’abstiens de me laisser au jeu de « Jacques où es tu ? ». Je m’installe confortablement dans le fauteuil du temps car à lui seul, il est tout et dans son immensité, il rétablit toujours l’équilibre », a-t-elle signifié.

Dans un message adressé aux étudiants depuis sa cellule à la prison civile d’Akpro-Missérété, en janvier 2020, Godline Agbidinoukoun disait déjà : « coupable ou non, je ne sais pas, la seule chose que je sais, c’est que la perfection n’est pas de ce monde et que j’ai le cœur en paix, convaincue de ce qu’a dit SENEQUE : seul l’arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c’est dans cette lutte que ses racines, mises à l’épreuve, se fortifient ».

« Vous vous attendez sûrement à ce que je fasse la lumière sur cette affaire, mais je suis désolée, je ne la ferai pas, par peur de créer de nouvelles polémiques sur les raisons de mon incarcération, ce que je puisse vous dire est que tôt ou tard, vous saurez ce qui s’est réellement passé », avait-elle écrit.