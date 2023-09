Bénin: après la plainte du DG CNSR, plusieurs agents dans une procédure judiciaire

- Publicité-

Plusieurs agents du centre national de sécurité routière antenne de Ouidah sont convoqués ce lundi 18 Septembre 2023 par la brigade économique et financière.

Le soupçon de malversation financière à l’antenne Ouidah du centre national de sécurité routière évoqué par certains médias la semaine dernière continue de faire des vagues. Après l’arrestation du chef d’agence et de la caissière la semaine passée, plusieurs autres agents sont convoqués ce lundi par la BEF, nous apprend Le Potentiel.

Il s’agit notamment du responsable du service administratif et financier, du chef d’audit interne et bien d’autres agents. Ces agents convoqués ce lundi à la BEF seront écoutés dans le cadre de l’enquête ouverte pour faire la lumière sur ce dossier de corruption présumée.

A la suite de l’audition de ce lundi. les mis en cause dans le dossier seront présentés au procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour une suite à donner à l’affaire. Il faut rappeler que tout est parti d’une plainte déposée par le DG CNSR qui aurait constaté de la légèreté et l’irrégularité dans la gestion financière de la structure.