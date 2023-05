Bénin: après Axel Meryl, Manzor appelle au secours pour avoir été privé de visa pour la France

- Publicité-

Après Axel Meryl, c’est au tour du chanteur béninois Manzor de faire face à un refus de visa pour la France. Dans une lettre ouverte au président de la République et au ministre de la culture, Manzor exprime son désarroi et son indignation face au refus des autorités françaises de lui délivrer un visa pour se produire lors d’un événement culturel à Tours, en région parisienne.

Manzor, artiste béninois connu pour son style atypique, s’est récemment exprimé au sujet de son refus de visa pour la France, où il avait été sollicité pour participer à un événement culturel à Paris. Malgré ses nombreux efforts pour fournir les documents nécessaires et attester de la fiabilité de son séjour, les autorités françaises lui ont refusé le visa sous prétexte que les informations fournies étaient insuffisantes et peu fiables.

Très frustré par la situation, le chanteur a finalement décidé d’adresser une lettre ouverte au président de la République et au ministre de la Culture. Dans sa lettre relayée sur sa page Facebook ce mercredi, le chanteur a dénoncé cette situation inacceptable et a appelé les autorités béninoises à intervenir pour résoudre ce problème, qui touche plusieurs artistes béninois.

« Malgré toutes mes luttes pour hisser le drapeau béninois dans le domaine culturel, malgré tant d’amour pour ma chère patrie le Bénin, malgré tant de sacrifices pour me voir épanouir dans l’humanité, c’est inadmissible qu’on se bat et décidément qu’on ait des résultats humiliants« , a-t-il déploré dans la lettre postée sur sa page Facebook.

Dans sa lettre, le chanteur interpelle les autorités béninoises, et en particulier le ministre de la culture, afin qu’ils prennent des mesures pour faciliter l’obtention de visa pour les artistes béninois. Manzor appelle également à un dialogue sérieux et juste entre les services consulaires du Bénin et les autorités françaises, pour que les artistes béninois puissent exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles.

« J’interpelle les autorités, spécialement le ministre de la culture à trouver une solution efficace à ce phénomène inacceptable que vivent certains artistes béninois. Il urge sincèrement que le ministre de la culture, joue effectivement sa partition et son rôle du premier plan afin de faciliter la tâche aux artistes chanteurs dans l’œuvre de leur carrière musicale« , a-t-il proposé.

Cette sortie de Manzor intervient juste après le cas d’Axel Meryl, qui avait lui aussi dénoncé le refus de son visa pour la France lors d’un live sur TikTok. Heureusement, le web humoriste a reçu le soutien du ministre des sports béninois Oswald Homeky. L’affaire a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont salué l’initiative du ministre de venir en aide à l’artiste.

