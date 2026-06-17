Bénin : après Armand Natta, la DEC de l’enseignement secondaire confiée à un intérimaire

Biao Karimou Inoussa a été nommé Directeur des examens et concours par intérim au ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle. Il remplace Armand Kuyema Natta, appelé au gouvernement comme ministre des Enseignements maternel et primaire.

La Direction des examens et concours du ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle change de responsable. Biao Karimou Inoussa a été nommé Directeur des examens et concours par intérim. Il succède à Armand Kuyema Natta, appelé à d’autres fonctions au sein du gouvernement.

Cette nomination intervient après l’entrée au gouvernement d’Armand Kuyema Natta, désormais ministre des Enseignements maternel et primaire. Son départ de la Direction des examens et concours rendait nécessaire la désignation d’un responsable intérimaire afin d’assurer la continuité du service.

La Direction des examens et concours occupe une place centrale dans le dispositif éducatif béninois. Elle est chargée de l’organisation, de la coordination et du suivi des examens, tests et concours relevant du ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle.

À ce titre, elle intervient dans la préparation des grandes évaluations scolaires et professionnelles, ainsi que dans le suivi des différentes opérations administratives liées aux candidats, aux centres d’examen et aux établissements.

La nomination de Biao Karimou Inoussa vise donc à garantir la continuité des activités de cette structure, notamment en période de forte mobilisation autour du calendrier des examens.

Assurer la continuité après le départ d’Armand Natta

Avant sa nomination au gouvernement, Armand Kuyema Natta dirigeait la Direction des examens et concours. Son remplacement par intérim permet d’éviter toute vacance à la tête de cette structure sensible, dont les décisions concernent directement les candidats, les enseignants, les établissements et l’administration scolaire.

Biao Karimou Inoussa aura ainsi pour mission de poursuivre les dossiers en cours et de veiller au bon déroulement des opérations relevant de la Direction des examens et concours. Sa désignation s’inscrit dans une logique de continuité administrative au sein du ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle.