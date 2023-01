Bénin – ANIP: les demandes de correction des documents sécurisés recevables en ligne

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) prend une décision importante pour soulager ses usagers.

De plus en plus, les usagers de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) rencontrent d’énormes difficultés dans le cadre de la correction des différents actes délivrés et d’autres réclamations. Pour mettre fin à leurs tracasseries, l’ANIP lance le service de réclamation en ligne.

« Désormais, pour toutes demandes de correction sur les documents sécurisés délivrés par l’ANIP ou pour toutes réclamations, sans vous déplacer, vous pouvez les effectuer en ligne sur le site Web https://msdu.anip.bj/register-claim« .

Cette nouvelle mesure prise par l’ANIP devrait mettre fin aux rangs interminables auxquels les usagers sont confrontés dans ses locaux, quand il s’agit de procéder à la correction de leurs pièces.