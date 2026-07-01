Bénin : Alastaire Alinsato nommé Directeur de Cabinet du ministre de l’Économie et des Finances

Le Conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2026 a procédé à plusieurs nominations au ministère de l’Économie et des Finances. Trois postes stratégiques sont concernés par ces décisions.

Publié le 1 juil. 2026 à 20:41 · Mis à jour le 1 juil. 2026

Alastaire Alinsato est nommé Directeur de Cabinet du ministère. Il aura pour mission d’accompagner le ministre dans la coordination administrative et technique des dossiers relevant du département ministériel.

Cheigun Morayo Habib Tidjani est nommé Secrétaire général du ministère. À ce poste, il devra assurer la continuité administrative, le suivi des réformes internes et la coordination des services du ministère.

Le Conseil des ministres a également nommé Aristide Aboyi Edah Sohou au poste de Directeur National du Contrôle. Cette fonction intervient dans un domaine sensible lié au suivi, à la vérification et au contrôle de la gestion publique.

Ces nominations s’inscrivent dans la série de décisions prises par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 1er juillet 2026, marqué par plusieurs mouvements dans les départements ministériels et institutions.

Liste des personnalités nommées

Directeur de Cabinet

Alastaire Alinsato

Secrétaire général du ministère

Cheigun Morayo Habib Tidjani

Directeur National du Contrôle