Bénin: Alassane Séïdou révèle les raisons des désertions au sein de la police

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique s’est prononcé sur les désertions constatées au sein de la police républicaine. Alassane Séïdou reconnaît qu’il s’agit d’un fait réel et énumère les différentes raisons.

« La démission au sein de la police républicaine est une réalité. Il y a des raisons à cela », a lancé le ministre Alassane Séïdou. De ses explications, on retient qu’il y a trois raisons qui justifient les départs volontaires de certains agents de la police républicaine.

Selon Alassane Séïdou, certains policiers déposent le tablier lorsqu’ils trouvent lieux en dehors de la police. Compte tenu de leurs qualifications professionnelles de base, ceux-ci sont très vite preneurs de nouvelles opportunités de travail.

Pour le ministre, quelqu’un qui intègre la police avec un diplôme de Licence ou plus a probablement la noble ambition d’appartenir au groupe des officiers. « S’il constate qu’il ne peut pas arriver dans la classe des Officiers en moins de dix ans ou même plus, s’il trouve une opportunité ailleurs, il déserte. Il s’en va. Et on constate qu’il est parti. Ça arrive il y en à qui partent pour trouver mieux », a-t-il affirmé.

La désillusion…

Selon le ministre, la deuxième catégorie de démissionnaires est constituée de ceux qui pensent qu’il est facile de se faire de l’argent dans la police. « Il y a des gens qui viennent à la Police parce qu’ils pensent qu’à la Police, on peut vite s’enrichir comme cela se faisait par le passé par les rançonnements qui étaient la règle. Mais aujourd’hui, ce n’est pas possible. Je ne peux pas dire que c’est au niveau zéro, mais de toutes les façons, aujourd’hui c’est très compliqué de le faire », a martelé Alassane Séïdou.

Un métier contraignant

En troisième position, le ministre évoque le cas des policiers qui désertent à cause des contraintes liées à la profession. « La Police républicaine est basée sur la mobilité. Vous devez bouger. Vous devez aller partout, sur les routes, dans les quartiers. Donc, il y a beaucoup de contraintes », a-t-il expliqué.