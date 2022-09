Bénin – Affichage de la LEIP: Assan Séïbou relève des irrégularités et soupçonne un sabordage

La liste électorale informatisée provisoire (LEIP) affichée par l’agence nationale d’identification des personnes (ANIP) comporte des imperfections par endroits. C’est ce qui ressort de la note envoyée par le député Assan Seîbou au mandataire délégué de l’ANIP pour des irrégularités qu’il aurait constaté dans la 14è circonscription électorale.

Le parlementaire Assan Séïbou n’est pas content du travail provisoirement livré par le mandataire délégué de la liste électorale informatisée provisoire. En effet, quelques jours après l’affichage de la liste provisoire, l’élu du peuple a déniché sur la liste des irrégularités qu’il a qualifié de situations catastrophiques.

Les irrégularités évoquées par le parlementaire ont été relevées dans la quatorzième circonscription électorale où il a reçu mandat de ses électeurs. « Je viens porter à votre connaissance que la consultation des listes affichées dans la commune de Copargo ont révélé des situations catastrophiques incompréhensibles« , a d’emblée indiqué le parlementaire dans sa note.

Evoquant les dysfonctionnements de la liste, le parlementaire a fait savoir que des milliers d’inscrits qui étaient pourtant sortis à l’occasion de la dernière opération pour confirmer leurs postes de vote, se retrouvent affectés dans d’autres postes de vote loin de leurs localité. « Je vous prie de prendre par exemple, le poste du village de Babanzaouré qui avait environ 300 inscrits au moment des confirmations, se retrouve avec plus de 1000 inscrits. Les plus de 700 supplémentaires viennent de Zongo, de Toungouli, et même, de postes de vote de l’arrondissement de Singré« , a souligné le parlementaire.

Au même moment, poursuit-il, le poste de Zongo qui est son quartier, passe de plus de 1000 inscrits à 700 inscrits environ ; une réduction de plus de 300 inscrits. Ces personnes dont les noms subitement disparu de ce poste de vote, précise le parlementaire, sont tous des personnes votant depuis longtemps à ce centre et qui n’ont jamais demandé leur transfert.

Mieux, Assan Séïbou estime que la situation est semblable dans la plupart des villages de l’arrondissement urbain. Cette situation s’observe dans l’arrondissement de Singré et d’Anandana, indique-t-il. Par ailleurs, souligne-t-il, la tablette du centre de Copargo n’arrive pas à passer les transferts vers le seul nouveau poste créé régulièrement par l’Anip en vertu de la loi.

« J’ai essayé de porter le problème vers le dirigeant de mon Parti, mais je me suis rendu compte que lui-même était une victime qui a dû refaire son transfert en ligne avec l’espoir que cela sera pris en compte« , a fait savoir le parlementaire.

Face à la situation, Assan Séibou propose à l’agence nationale d’identification des personnes de:

investiguer rapidement sur ce trouble brutal des listes qui donne l’impression de l’ingérence d’une main malfaisante qui a agi contre l’Anip à des fins intéressées,

ramener à l’affichage, à défaut de retrouver les informations exactes, de la liste d’avant les confirmations et reprendre rapidement le travail avec plusieurs équipes techniques de travail,

Corriger la tablette de l’arrondissement de Copargo qui n’arrive pas à passer les transferts vers le nouveau poste de Kparakouna créé.

Le parlementaire invite le mandataire délégué de l’agence nationale d’idetification des personnes à agir très rapidement car ce recul peut ramener à une situation pire que ce qui a été vécu sous la lépi en ses débuts.

Cela évitera indique-t-il que les citoyens aient l’impression qu’il s’agit d’un sabordage et d’un sabotage orchestré et orienté, car le problème semble se poser plus dans les postes de vote favorables à un bord politique, indique le parlementaire.

« Ce serait dommage que ce merveilleux travail abattu avec notre concours à tous, finisse ainsi, comme si quelque chose l’a explosé. Si rien n’était fait, je vous plaindrai pour ce que vous avez souffert et investi. », a-t-il conclu.