Bénin – Affaire tricherie lors d’un examen de permis de conduire: le policier épinglé condamné

Le verdict est tombé sur l’affaire tricherie lors d’un examen de permis de conduire dans lequel un fonctionnaire de police est en détention préventive. Dans la décision rendue le vendredi dernier, il a été condamné à 3 mois de prison dont un mois ferme.

Placé sous mandat de dépôt le 22 Février dernier, l’agent de police poursuivi pour tricherie lors d’un examen de permis de conduire est désormais libre de ses mouvements. Il a recouvert sa liberté après l’issue du procès le vendredi dernier.

Le tribunal de première instance de première classe d’Abomey a reconnu coupable le prévenu et dans son verdict l’a condamné à trois mois de prison dont un mois ferme. Un verdict bien plus clément que la réquisition du ministère public. Ayant déjà passé plus d’un mois en prison, il recouvre sa liberté. Lors de l’audience du 24 Mars dernier, le ministère public a requis contre l’accusé 24 mois de prison ferme.

- Publicité-

Pour rappel, le fonctionnaire de police a été dénoncé par l’un des candidats à l’examen du permis de conduire. Le policier serait en train de communiquer avec un moniteur d’auto école extérieur à la salle de composition à l’aide de ses écouteurs bluetooth pour avoir les réponses aux questions de l’épreuve.

Interpellé, il fut écouté sur procès verbal avant d’être présenté au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe d’Abomey qui a décerné contre lui, un mandat de dépôt.