Bénin – Affaire OBSSU: Mario Mètonou sera face à la presse ce mercredi

Le procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET, Mario Elomn Mètonou sera dans la soirée de ce mercredi 20 décembre face aux professionnels des médias. Selon Banouto, l’affaire l’OBSSU justifierait cette sortie médiatique du patron du parquet de la juridiction spécialisée de Porto Novo.

Au cours de cette sortie médiatique annoncée, le patron du parquet de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) va davantage éclairer la lanterne des béninois sur ce sulfureux dossier dans lequel on évoque le détournement de plus de deux milliards de francs cfa.

Dans cette affaire de haute corruption présumée, le parquet spécial à la CRIET a engagé des poursuites contre trois individus, y compris Donald Alexis Acakpo, le directeur général de l’OBSSU, et le comptable de l’office. Ces trois personnes sont accusées de détournement de fonds publics, de blanchiment d’argent et de fraude.

Le directeur général de l’OBSSU et le comptable de l’office ont nié toutes les allégations portées contre eux. Lors de l’audience tenue le lundi 18 décembre 2023, ils ont plaidé non coupable. Seul le troisième suspect a partiellement admis les accusations portées contre lui, reconnaissant la fraude mais rejetant les deux autres charges de détournement de fonds publics et de blanchiment d’argent.

Le procureur public, pendant l’audience du 18 décembre 2023, a demandé a demandé à la juridiction spéciale de se déclarer incompétente pour traiter l’affaire. Le procureur spécial estime que les accusations portées contre les suspects sont de nature criminelle et devraient être envoyées devant la chambre d’instruction.