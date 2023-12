Bénin – Affaire OBSSU: Mario Mètonou fait de troublantes révélations sur le dossier

- Publicité-

Le procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a tenu dans l’après midi de ce mercredi 20 décembre un point de presse sur le scandale financier à l’OBSSU.

Au cours de cette sortie médiatique, le patron de la cour spécialisée de Porto Novo a donné des détails sur cette rocambolesque affaire objet d’une procédure devant la juridiction chargée de connaitre les crimes économiques.

Selon les déclarations de Mario Elomn Mètonou, le Directeur Général de l’OBSSU et son comptable principal ont illicitement retiré des fonds de l’office , ces derniers à l’heure actuelle s’élevant à deux milliards six cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent cinquante-deux mille francs CFA, et ce, pendant la période de 2019 à 2023.

Monsieur Donald Acakpo a utilisé une portion de ces fonds pour investir dans un projet d’arbitrage relatif à la vente de fibres de coton, un plan proposé par son associé, Roland Zossou. En prétendant erronément être le neveu de Monsieur Eustache Kotigan, administrateur principal de la SODECO SA, Roland Zossou a persuadé Donald Acakpo que son parent présumé pouvait leur garantir l’obtention de contrats fructueux.

Afin de convaincre Acakpo, Zossou a acquis une carte SIM qu’il a insérée dans un téléphone portable différent du sien, et a enregistré le numéro de cette SIM sur son propre téléphone, prétendant qu’il s’agissait du numéro de Monsieur Eustache Kotigan. De plus, il a relayé ce faux numéro à Donald Acakpo, le présentant comme appartenant à Monsieur Kotigan.

Utilisant ce faux numéro, il a simulé des conversations de messages qu’il a ensuite envoyés à Donald Acakpo. Quand Donald Acakpo envoyait des messages à ce numéro, c’était Roland Zossou qui répondait. Avec cette conspiration, il a réussi à persuader Donald Acakpo de lui confier d’importants montants d’argent.

Un autre subterfuge de Roland Zossou consistait à produire une série de lettres portant l’en-tête de l’Inspection Générale des Finances. Ces correspondances laissaient planer une menace de contrôle au sein de l’OBSSU. Sollicité par Donald Acakpo, Roland Zossou s’est proposé d’empêcher ces contrôles en échange, là encore, d’importantes sommes d’argent.

Des perquisitions effectuées aux domiciles de Roland Zossou a permis de retrouver le téléphone portable ainsi que du numéro configuré au nom d’Eustache Kotigan. De nombreux courriers avec l’en-tête de l’Inspection Générale des Finances et de la SODECO SA, des cachets au nom de la SODECO SA et de l’Inspection Générale des Finances ainsi que des feuilles de papier sur lesquelles Roland Zossou avait essayé de reproduire la signature de l’inspecteur général des finances. Ce sont ces faits qui ont déclenché les poursuites engagées contre Donald Acakpo, Tchibozo Vitalien et Roland Zossou.

Le procureur spécial a profité de cette sortie médiatique pour rappeler à tous les acteurs publics que toute dépense doit être en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Il est également nécessaire de rappeler que tout versement de fonds destiné à empêcher la mise en œuvre des contrôles est un acte délictueux sévèrement puni par nos lois. « Nous devons préciser que le détournement de fonds publics est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité, en plus des peines supplémentaires, des peines accessoires et des sanctions disciplinaires« , a rappelé le procureur.

