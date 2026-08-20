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Bénin – Affaire Hounvi: les premières déclarations de Steve Amoussou après sa sortie de prison

Il est désormais libre de ses mouvements. Lui, c’est Steve Amoussou pris pour le virulent chroniqueur Frère Hounvi.

Edouard Djogbénou
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Bénin – Affaire Hounvi: les premières déclarations de Steve Amoussou après sa sortie de prison
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​Le cyberactiviste béninois Steve Amoussou s’est exprimé publiquement ce jeudi 20 août 2026 sur les ondes de Bip Radio, confirmant son effective remise en liberté tôt dans la matinée.

​Intervenant à l’antenne à 7 h 10, l’intéressé a livré ses tout premiers mots à la suite de sa sortie du milieu carcéral : « Autour de 6h30, j’étais déjà un citoyen libre. Je suis en bonne santé, c’est une grâce. ». Confia t-il.

​Cette déclaration vient dissiper les attentes et confirmer l’aboutissement de la procédure relative à sa peine de deux ans de prison ferme prononcée et confirmée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Clap de fin sur un dossier judiciaire emblématique

​Incarcéré depuis le 20 août 2024 après son interpellations à Lomé puis sa présentation au procureur spécial près la CRIET, Steve Amoussou était poursuivi pour des faits de harcèlement par voie de communication électronique, diffusion de fausses nouvelles et incitation à la rébellion.

La justice béninoise le présentait comme l’auteur dissimulé sous le pseudonyme « Frère Hounvi », connu pour ses chroniques politiques très critiques envers le pouvoir du président Patrice Talon.

​Désormais libéré de toute contrainte pénale après avoir purgé la totalité de sa peine d’emprisonnement, Steve Amoussou réintègre la vie civile en affirmant être en bonne condition physique.

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