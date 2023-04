Bénin – Affaire chef d’escale de Turkish Airlines: le procès renvoyé au 9 mai

- Publicité-

Ouvert le mardi 18 Avril 2023, le procès impliquant le chef d’escale de Turkish Airlines et plusieurs autres personnes est renvoyé au 9 mai prochain. Ils sont poursuivis pour corruption.

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné le mardi 18 Avril dernier, un dossier de corruption. Les mis en cause dans ce dossier sont le chef d’escale de Turkish Airlines, un gérant d’une agence de voyage d’origine indienne, un policier et des intermédiaires.

Toutes les personnes impliquées dans ce dossier étaient présentes mardi devant la juridiction spécialisée. Mais à l’issue de l’audience, le procès fut renvoyé au 9 Mai prochain. Dans ce dossier, les accusés sont poursuivis pour corruption et fausse attestation dans une affaire de visa et de franchises de bagages des passagers.

Selon les informations de « BIP Radio », un rapport d’investigation de la brigade économique et financière a révélé que les agents concernés font du faux sur les visas et sur les franchises des bagages des passagers. Interpellés et placés en détention préventive, ils seront certainement fixés le 9 Mai prochain.