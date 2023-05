Benin- Affaire cameo-shell: le dossier renvoyé au 23 Mai après communication de pièces

- Publicité-

Les mis en cause dans le dossier cameo-shell étaient mardi 2 Mai devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Mais l’audience s’est soldée par un renvoi.

Mardi 23 Mai 2023, c’est la nouvelle date de comparution des personnes poursuivies dans le dossier cameo-shell. Au cours de l’audience du mardi 2 Mai, la défense du comptable de longrich a fait une demande de mise en liberté provisoire de son client. L’avocat a fourni à la Cour les pièces du domicile de son client ainsi que d’autres documents tout en soutenant que le comptable se mettra chaque fois à la disposition de la Cour pour la suite de la procédure judiciaire.

La demande de Me Béhanzin en faveur de son client n’a pas eu un écho favorable auprès du ministère public qui a demandé à la Cour de ne pas accepter cette requête de liberté provisoire. Pour le substitut du procureur, les pièces fournies par l’avocat ne sont pas une garantie de représentation.

Nouvelle communication de pièces…

Cité dans le dossier, les responsables de MTN Momo SA et Moov Money SA ont déposé les rapports de transactions de la plateforme Cameo Shell. Au cours du procès, ces rapports ont été distribués à chaque partie concernée par le procès. Après quoi, la cour a renvoyé le dossier au 23 Mai prochain.

Il faut rappeler que dans cette affaire d’escroquerie en ligne, plus de 3 milliards de FCFA ont été spoliés aux adhérents. Après l’éclatement du dossier, le parquet spécial de la CRIET a recueilli 365 plaintes. Trois personnes sont poursuivies dans le dossier. Il s’agit de la directrice de Longrich, Lui Xuelian, du comptable de Longrich et de Lionel Djondo, poursuivi comme un membre actif de Caméo Shell. Ces 3 personnes sont poursuivies pour « complicité d’escroquerie via internet ».

