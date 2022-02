Bénin – Affaire « Azzaël »: dernières nouvelles de Monkpa après le sanglant affrontement

A Monkpa, dans la commune de Savalou, le calme est de retour après l’affrontement entre policiers et fidèles de la secte « Azzaël Awouignan ». Plusieurs femmes arrêtées dans l’affaire ont été autorisées à rentrer. Certains responsables de la secte sont toujours recherchés.

La présence des forces de défense est actuellement très remarquable dans les rues de Monkpa, mais la tension n’est plus vive. L’armée maîtrise la situation et la vie reprend son cours normal dans cette localité de Savalou. Quelques jours plutôt, les habitants ont assisté à un affrontement meurtrier entre les forces de l’ordre et la secte « Azzaël Awouignan». Aux dernières nouvelles, le bilan fait état de neuf (09) morts dont deux (02) policiers et la fille de « pasteur Awouigan », leader de la secte « Azzaël ».

Plusieurs adeptes de la secte ont été arrêtés et gardés à vue dans cette affaire. De sources concordantes, les femmes qui se retrouvent dans le lot ont été relâchées. Elles ont quitté le poste de police avec leurs enfants. Pour faciliter leur réinsertion dans la société, ils bénéficieront d’un suivi dans un centre.

Il faut signaler que le sieur Mesmin Kpodekon, premier responsable de la secte est déjà arrêté. D’autres responsables de ce groupement religieux sont activement recherchés par la police.

Des policiers enlevés et tués

Selon les précisions de la police, tout est parti de la plainte d’une femme enceinte, victime de violences de la part des fidèles de « Azzaël ». « Le lundi 24 janvier 2022, une dame enceinte a été curieusement violentée et sérieusement molestée par quinze (15) fidèles de ladite secte pour des motifs fallacieux constitutifs d’infractions à la loi pénale. Convoqués plusieurs fois par la Police, ils ont refusé de répondre auxdites convocations », a déclaré Soumaïla Yaya.

Des policiers se sont déplacés dans les locaux de la secte pour rencontrer les responsables, mais ils ont été confrontés à une violente attaque perpétrée par les adeptes de « pasteur Awouignan ». Deux des leurs ont été enlevés et tués dans la brousse. « Sur ce, ils ont entrepris une battue en vue de retrouver les auteurs de ce crime odieux. C’est alors qu’ils vont essuyer des tirs de personnes en embuscade auxquels ils ont riposté. Cela a entraîné la mort de six (06) personnes », a expliqué le Directeur général de la police républicaine.