Bénin: accusée d’avoir tué son mari, une veuve perd connaissance lors du procès

Un dossier de coup mortel a été examiné le vendredi 15 Juillet dernier lors de la session criminelle en cours au tribunal de Cotonou. L’accusée une veuve poursuivie pour avoir tué son mari a perdu connaissance au cours du procès.

Une veuve poursuivie pour homicide sur son mari, a perdu connaissance au cours de son procès ouvert le vendredi 15 juillet 2022 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou.

En effet, le représentant du ministère public a requis contre la présumée coupable d’homicide, une peine de 08 ans de prison ferme. Une réquisition qui a eu tout son effet sur l’accusée. Au cours de l’audience elle s’est écroulée et a perdu connaissance. Sur décision de la cour, elle fut transportée d’urgence à l’hôpital. Le procès suspendu fut renvoyé au 09 Août prochain.

Retour sur les faits…

Les faits de la cause remontent en 1990. Le drame est survenu à Allada le 26 Novembre de cette année, la jeune dame accusée d’homicide revenait de la ville quand elle a constaté que ses enfants mangeaient dans un récipient utilisé d’habitude pour recueillir l’urine.

Face à ce spectacle, elle a perdu son sang froid. Elle interpella alors la fille de sa coépouse, l’aînée de la concession. Une dispute éclata. Au cours de la dispute, la jeune dame se saisit d’un bâton qu’elle projeta. Le bâton a atteint son mari à la tête.

Conduit à l’hôpital d’Allada et en suite au centre national hospitalier et universitaire de Cotonou, le chef de famille a succombé à ses blessures. Interpellée et placée en détention provisoire pour homicide, la jeune dame a bénéficié en 1994, d’une liberté provisoire.