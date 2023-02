Bénin: accusé de détournement de frais de campagne, Fred Houénou réagit

L’information fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures. Fred Houénou et Frédéric Behanzin auraient détourné des fonds destinés à la campagne électorale du Bloc Républicain (BR) dans le cadre des législatives 2023. Face à la rumeur, Fred Houénou n’a pas tardé à réagir à travers un message publié par sa cellule de communication.

Fred Houénou est indigné suite aux publications dans lesquelles il est cité dans une affaire de détournement et d’escroquerie. Selon la cellule de communication du chargé de mission du SGN du Bloc Républicain, Fred Houénou est accusé à tort.

Elle a indiqué que jusqu’à cette heure, « aucun responsable du parti n’a saisi Fred Houénou évoquant une once de détournement qui pèserait sur lui et pour cause il n’a jamais été gestionnaire d’aucun fond du parti ». Selon la cellule de communication, Fred Houénou ne se reproche rien.

Estimant que son honorabilité a été bafouée, Fred Houénou n’exclut pas des actions en justice. Ce qui est sûr, il compte restaurer son image qui a été entachée par les accusations distillées sur la toile.