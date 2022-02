Bénin: accidents mortels dans le Mono, 05 morts et plusieurs blessés ce week-end

Le samedi 26 février 2022, plusieurs personnes sont décédées dans deux accidents de la circulation survenus dans le Département du Mono. Le premier s’est produit à Lokossa et le second à Houéyogbé.

Au total, cinq (05) personnes sont passées de vie à trépas dans deux accidents à Lokossa et à Houéyogbé. L’accident survenu à Lokossa a fait deux (02) morts et deux (02) blessés. Selon les faits rapportés, c’est un camion chargé de clinker qui s’est renversé sur un véhicule en stationnement avec à bord quatre (04) personnes. A noter que les victimes revenaient d’une inhumation quand le drame s’est produit. Le conducteur du camion s’est réfugié au commissariat pour éviter la vindicte populaire.

Le deuxième accident s’est produit dans la commune de Houéyogbé. Trois personnes y ont perdu la vie et un blessé grave (un prêtre) évacué à l’hôpital de zone de Lokossa. Selon les témoins, un camion en excès de vitesse a violemment percuté deux voitures et a fini sa course dans une boutique avec l’un des véhicules. Le second véhicule quand à lui, s’est retrouvé dans le caniveau. Après l’accident, le conducteur du camion a disparu.