Bénin: Aboubakar Baparapé porte plainte contre le régisseur de Missérété devant la CRIET

Me Aboubakar Baparapé a porté plainte contre le régisseur de la prison civile de Missérété et le directeur général de l’Agence Pénitentiaire du Bénin devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

L’avocat Aboubacar Baparapé a déposé une plainte devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme contre le régisseur de la prison civile de Missérété et le directeur général de l’Agence Pénitentiaire du Bénin. Le professionnel du droit accuse les responsables des deux institutions des faits d’abus de fonction et de complicité d’abus de pouvoir et comportement discriminatoire.

De façon particulière, le président de l’Organisation pour la Défense des Droits de l’Homme et des Peuples (ODHP) reproche particulièrement au régisseur des faits d’abus de fonction et au directeur de l’APB, complicité d’abus de fonction.

Tout est partie d’une visite que l’avocat au barreau du Bénin est allé rendre en prison à Reckya Madougou dont il est l’un des avocats. Alors qu’il avait le permis de communiquer, document administratif lui permettant cette visite, il a été empêché par un agent de police qui lui a demandé de voir le régisseur lui-même. Mais l’avocat sera buté au refus catégorique du régisseur.

Dans la plainte adressée à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), l’avocat a énuméré les différentes dispositions législatives sur le plan national et à l’international violées par le comportement du régisseur. Un comportement malheureusement soutenu par le directeur général de l’Agence Pénitentiaire du Bénin, supérieur hiérarchique du régisseur.