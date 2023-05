Bénin: 84 orphelins et 25 veuves enregistrés suite à l’attaque terroriste de Koabagou

- Publicité-

Après l’attaque terroriste survenue dans la nuit du lundi 1er au mardi 02 mai 2023, le calme revient progressivement à Koabagou dans la commune de Kérou, mais les séquelles sont encore là avec plusieurs familles plongées dans le deuil.

Les premiers chiffres évoqués après l’attaque de Koabagou font état d’au moins 15 personnes tuées et plusieurs disparus. Ces victimes ont laissé derrière eux des orphelins et des veuves. Selon le Maire de Kérou qui s’est confié à Bip fm, « 84 orphelins et 25 veuves » ont été recensés suite à cette attaque meurtrière.

Ces orphelins et veuves ont reçu, hier lundi, la visite d’une forte délégation du gouvernement. Composée essentiellement du Ministre de la Décentralisation, du Ministre de la Défense, du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ; la délégation est allée sur les lieux avec une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Selon le Maire de Kérou, cette somme est destinées aux orphelins et veuves.

- Publicité-

L’autorité communale a assuré que la quiétude gagne déjà les différentes contrées de la localité. Il a fait remarquer la présence remarque des Forces de Défense et de Sécurité qui ont pris le contrôle de la zone pour garantir la sécurité de ses administrés

Pour une lutte efficace contre le phénomène du terrorisme, la délégation gouvernementale a invité les populations à mieux collaborer avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS).