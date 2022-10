Bénin: 8 fonctionnaires de police promus dans l’Atacora

Huit fonctionnaires de la police Républicaine promus à de grades supérieurs ont porté leurs galons ce lundi 10 Octobre 2022 à Natitingou, dans le département de l’Atacora.

Huit fonctionnaires de la police républicaine ont pris ce lundi 10 Octobre leurs galons. La cérémonie de remise de galons a eu lieu en présence du directeur départemental de la police républicaine, Richard Akodandé, des chefs d’unité, de leurs amis et parents. La cérémonie a eu lieu dans les locaux de la direction départementale de la police républicaine de l’Atacora.

Cette cérémonie de remise de galons fait suite à l’arrêté interministériel n°11/MISP/MEF/DC/SGM/DGPR/SA/067SGG22 portant promotion de 460 fonctionnaires de la police républicaine du corps des brigadiers de police au titre de l’année 2022.

En service dans différents commissariats du département de l’Atacora, les récipiendaires ont été respectivement promus au grade de brigadier major et sous brigadier-chef de police. «Nous sommes interpellés plus que dans le passé à veiller seulement sur les populations mais aussi sur notre corporation et j’en appelle à tout citoyen du département d’être coproducteur de sécurité car ça va de l’intérêt à nous tous », a rappelé Richard Akodandé au cours de la cérémonie.