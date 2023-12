Bénin: 8 blessés dont 2 bébés dans un accident de la route à Porto Novo

Un accident de la route a fait 8 blessés graves le lundi 4 décembre dernier à Porto Novo. L’accident s’est produit entre un bus de transport en commun communément appelé « Tokpa-tokpa » et des véhicules personnels.

Huit personnes blessées dont deux bébés; c’est le bilan d’un accident de la route qui s’est produit lundi 4 Décembre dernier dans la ville capitale politique. Selon les informations du grand Mono, le conducteur du mini-bus de transport en commun a perdu le contrôle de son volant et a percuté dans ses manœuvres deux véhicules personnels avant de se renverser sur deux motocyclistes.

Dans cet accident, huit personnes ont été grièvement blessées dont deux bébés. Les blessés ont été évacués au centre hospitalier universitaire du département de l’Ouémé pour des soins appropriés.

En cette période de fin d’année, les accidents de la route se multiplient du fait du non respect du code de la route et de l’observance des couloirs de circulations. Les responsables en charge de la sécurité ont reçu des instructions fermes pour faire respecter en ces périodes de fin d’année, la courtoisie sur nos axes routiers et le respect du code de la route. C’est à la faveur d’une séance de travail qu’ils ont eu avec le président de la République.