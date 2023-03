Bénin: 6 personnes en prison à Parakou pour vente de faux médicaments

Pour vente illicite de médicaments, six vendeurs étaient jeudi 9 Mars devant le procureur. A l’issue de leur audition, ils ont été déposés en prison.

Six vendeurs de médicaments falsifiés séjournent depuis hier jeudi 9 Mars 2023 à la prison civile de Parakou. Interpellés et présentés au procureur, ils ont été poursuivis pour vente illicite de médicament et déposés en prison.

Les six vendeurs de faux médicaments ont été arrêtés lors d’une opération menée par l’Agence Béninoise de régulation pharmaceutique (ABRP) avec l’appui des agents de forces de l’ordre.

Déposés en prison après l’audition du procureur du tribunal de première instance de Parakou, ils comparaîtront devant le juge le 21 mars prochain.