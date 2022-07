Bénin: 6 membres de Moele-Bénin suspendus suite à une rumeur de démission

Le bureau politique du parti Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) de Jacques Ayadji a pris ce mercredi 20 Juillet, une décision de suspension de six de ses membres. Cette décision est intervenue quelques heures après que les médias locaux ont annoncé la démission des concernés.

Six militants du parti Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) sont sous le coup d’une suspension. La décision de suspension prise par le bureau politique du parti fait suite à l’annonce par les médias et la diffusion sur les réseaux sociaux de la lettre de démission des membres concernés.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 20 Juillet 2022, le parti se dit surpris par ces annonces d’autant plus que le secrétariat administratif de Moele-Bénin, n’a reçu jusqu’à ce mercredi 20 juillet 2022, aucune lettre de démission des intéressés.

« En conséquence, Ildevert Gnikpo, Léopold Ahouandjinou, Soulémane Yacoubou Thierry Faki Adjé, Souleymane Bandélé et Abdel Kawli Yola-Kpara demeurent membres du parti Moele-Bénin et se retrouvent de ce fait en situation d’appartenance à plus d’un parti politique à la fois au cas où ils auraient déjà formalisé leur adhésion à un autre parti politique », précise le communiqué par le président Jacques Ayadji.

En attendant que le parti ne statue sur le cas de ces six militants au cours du prochain congrès du parti, le bureau politique de Moele-Bénin réuni en session extraordinaire, le 20 juillet dernier, a décidé, face ce qui est qualifié « d’agissements », de suspendre de leurs fonctions respectives au sein des instances du parti, les six membres dont les démissions sont annoncées sur les réseaux sociaux.