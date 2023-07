Bénin : 5 ans de prison requis contre les mis en cause dans l’affaire Caméo-Shell

- Publicité-

Le parquet spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a fait ce mardi 18 juillet ses réquisitions dans l’affaire Caméo-Shell.

L’affaire Caméo-Shell a connu ce mardi 18 juillet 2023 une évolution à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Au cours de l’audience de ce jour, le parquet spécial a requis 5 ans de prison contre la directrice de Longrich et son comptable.

En plus des 5 ans de prison requis, le ministère public a demandé à la cour de condamner chacun des mis en cause au payement d’une somme de 5 millions de fcfa. Après la plaidoirie des avocats des mis en cause qui ont démontré que leurs clients ne sont pas directement liés à l’escroquerie, la cour à renvoyé la cause au 17 Octobre pour son délibéré.

- Publicité-

Pour rappel, dans cette affaire d’escroquerie en ligne qui a occasionné plus de 3 milliards de fcfa de préjudice aux déposants, trois personnes sont poursuivies dont 2 responsables de Longrich qui ont facilité l’installation de la société Caméo-Shell.