Bénin: 5 ans de prison requis contre 03 policiers dans une affaire de cybercriminalité

Poursuivis pour des faits de cybercriminalité, escroquerie et abus de fonction, 03 policiers dont 02 commissaires et un agent sont retournés à la barre ce lundi 06 février à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Le ministère public a requis diverses peines contre tous les prévenus. Ils avaient été arrêtés suite à des doutes relevés dans une procédure menée contre des présumés cybercriminels.

L’ancien commissaire d’Aglangandan, l’ex-commissaire du 12e arrondissement de Cotonou et un agent de police en service au commissariat d’Ekpè risquent des peines privatives de liberté devant la Criet. Selon Libre Express, les chefs d’accusation retenus contre les prévenus sont : « escroquerie via internet, abus de fonction, escroquerie, complicité d’abus de fonction et complicité d’escroquerie via internet ».

Su la base de ces accusations, le ministère public a requis 05 ans de prison ferme et 1 million FCFA d’amende contre chacun des commissaires. Contre L’agent de police en service à Ekpè au moment des faits, il a requis 05 ans de prison et 500 mille FCFA.

Il faut souligner que les agents de police ne sont pas les seuls accusés dans ce dossier. Un avocat, poursuivi sans mandat de dépôt, est aussi impliqué. Contre lui, le ministère public a requis 5 ans de prison dont 02 ans assortis de sursis. Dans le rang des prévenus, il y a une dame, accusée d’avoir joué le rôle d’intermédiaire entre les présumés cybercriminels et les agents de police. Le ministère public a requis 10 ans de prison et 1 million FCFA d’amende contre elle.

Après les réquisitions du ministère public, le juge en charge du dossier a programmé le délibéré pour le 13 mars 2023.