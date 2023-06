Bénin: 5 866,81 milliards FCFA de dette publique à fin 2022

- Publicité-

Les finances publiques du Bénin ont enregistré une dette totale de 5 866,81 milliards de francs CFA à la fin de l’année 2022. Le taux d’endettement public du pays a atteint 54,05 % à la fin de décembre 2022, avec une dette extérieure représentant 65,85 % de cette somme.

Selon le Bulletin statistique de la dette publique – 4e trimestre 2022 (Caa, janvier 2023), la dette publique du Bénin s’élève à 5 866,81 milliards de francs CFA à la fin de l’année 2022. Sur cette somme, la dette extérieure représente 3 863,21 milliards de francs CFA, tandis que la dette intérieure s’élève à 2 003,60 milliards de francs CFA. Ces chiffres représentent respectivement 65,85 % et 34,15 % du portefeuille de la dette publique.

Le taux d’endettement public par rapport au produit intérieur brut (PIB) s’établit à 54,05 % à la fin de décembre 2022, comparé à 52,73 % à la fin de septembre 2022. La dette extérieure représente 35,59 % du PIB, tandis que la dette intérieure correspond à 18,46 % du PIB. Le bulletin souligne également que la dette publique du Bénin est principalement détenue par des créanciers non-résidents, représentant 85,01 % du total. La dette extérieure est majoritairement composée de dettes multilatérales (52,01 % du total), tandis que les titres publics représentent la composante la plus importante de la dette intérieure (83,12 % du total). L’euro est la principale devise d’endettement du Bénin, représentant 44,15 % du portefeuille de la dette publique, suivi du franc CFA.

En ce qui concerne les nouveaux accords de prêt signés dans le cadre du financement de divers projets du Programme d’action du gouvernement (Pag), leur montant s’élève à 663,82 milliards de francs CFA pour les prêts en devises et à 27,5 milliards de francs CFA pour les prêts en monnaie locale. Par ailleurs, l’encours des prêts rétrocédés aux entreprises publiques atteint 160,23 milliards de francs CFA, pour un engagement initial de 307,70 milliards de francs CFA. Cela représente 2,73 % de l’encours de la dette publique et 1,48 % du PIB.

Selon l’Analyse de viabilité de la dette publique (Avd) réalisée conjointement par le ministère de l’Économie et des Finances et le Fonds monétaire international (FMI), la dette publique du Bénin demeure « viable à court et moyen termes avec un risque de surendettement modéré ». Le taux d’endettement reste inférieur à la norme fixée par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui est de 70 %.

Le service de la dette publique a été assuré à hauteur de 561,10 milliards de francs CFA, selon la Caisse autonome d’amortissement (CAA). Cela comprend 382,44 milliards de francs CFA de remboursement du principal et 178,67 milliards de francs CFA de paiement des charges financières de la dette. Il est souligné que le Bénin n’a pas d’arriérés de paiement sur le service de la dette publique, selon l’organisme responsable de la gestion de la dette. À fin décembre 2022, le stock d’arriérés envers les fournisseurs, qui représentait 0,2 % du PIB en 2020 et qui était dû avant 2016, a été entièrement apuré. À fin juin 2022, un stock d’instances de paiement de 7,26 milliards de francs CFA avait été identifié, concernant le paiement de réparations de véhicules administratifs, de location de véhicules et de contrats de baux administratifs.

La Caisse autonome d’amortissement indique que la dette garantie par l’État représente 0,39 % de l’encours de la dette intérieure à fin décembre 2022 et 0,07 % du PIB. Les dettes bancaires non garanties des entreprises publiques s’élèvent à 2,34 % du PIB. Par ailleurs, les prêts rétrocédés ne constituent pas des facteurs de risques budgétaires majeurs pour les finances publiques. Les indicateurs d’endettement se maintiennent sur une tendance soutenable à fin décembre 2022, ce qui reflète les efforts de bonne gestion de la dette publique du Bénin et la mise en œuvre des pratiques et normes internationales et régionales en matière d’endettement.