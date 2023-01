Bénin: 4 personnes en garde à vue à la BEF dans un dossier d’escroquerie

Quatre personnes dont un avocat stagiaire impliquées dans un dossier d’escroquerie sont depuis quelques jours dans les liens de la brigade économique et financière (BEF).

Une affaire d’escroquerie au nom du procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Mario Elomn Metonou a rattrapé 4 personnes dont un avocat stagiaire. Interpellés le vendredi 20 Janvier, les mis en cause dans cette affaire sont gardés à la brigade économique et financière.

Selon les informations de « Le Potentiel », les personnes interpellées auraient pris une somme de trois millions de FCFA chez un chinois en se présentant comme proches du procureur spécial Mario Mètonou. Les fonds devaient leur permettre de mener des démarches pour la libération de l’épouse du chinois.

Mais faute de la contrepartie du payement, le chinois révèle l’affaire et les quatre personnes furent interpellées. La brigade économique et financière s’est saisie du dossier et les mis en cause gardés à vue pour les nécessités de l’enquête. Ils seront présentés les jours à venir au procureur de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.