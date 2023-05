Bénin : 4 agents du poste de péage d’Ekpè placés en garde à vue

- Publicité-

La brigade économique et financière (BEF) a interpellé et gardé à vue quatre agents en poste au péage et pesage d’Ekpè. Leur interpellation intervenue en fin de semaine passée fait suite à un contrôle au sein de la structure.

Quatre agents en fonction au pont péage et pesage d’Ekpè ne sont plus libre de leur mouvement. Ils ont été interpellés en fin de semaine passée par la brigade économique et financière (BEF).

Selon les informations de « Le Matinal », en dehors des quatre agents placés en garde à vue, d’autres ont été placés sous convocation. Un contrôle de routine effectué par la hiérarchie a conduit à leur interpellation. Ils seraient coupables de quelques irrégularités dans l’accomplissement de leur tâche.

En attendant que ces agents soient présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ils sont gardés à vue à la brigade économique et financière qui continue ses enquêtes.