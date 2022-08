Bénin: 4 agents de l’ANDF déposés en prison pour rançonnement

Le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a mis sous mandat de dépôt quatre (04) agents de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF). Ils sont tous accusés dans une affaire de rançonnement et de corruption.

Pour rançonnement et corruption, quatre (04) agents de l’ANDF sont déposés derrière les barreaux. Le Procureur spécial de la Criet a décerné un mandat de dépôt contre les intéressés à l’issue d’une audition tenue à son cabinet. En dehors de ceux qui ont été déposés, trois (03) autres agents cités dans le dossier, sont mis sous convocation.

De sources policières, certains clients de l’Agence ont été victimes d’actes de rançonnement lors des procédures d’enregistrement de convention de vente. Les agents épinglés proposeraient aux usagers de minorer les droits d’enregistrement, en modifiant les données des parcelles.

Ils ont été signalés à la justice par un client qui a refusé de faire le jeu. Selon Frissons radio, ils avaient proposé à ce dernier de payer une somme de 70 000 FCFA comme pot de vin. A noter que dans le lot des personnes épinglées, il y a un chauffeur et des agents des impôts en service à l’ANDF.