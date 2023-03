Troisième vague de déploiement des Aspirants au métier d’enseignant dans les écoles maternelles et primaires, au titre de l’année scolaire 2022-2023. Quatre départements sont pris en compte par la liste (ci-dessous) publiée par le Secrétariat général du Ministère des enseignements maternel et primaire. Il s’agit de l’Atacora, de l’Alibori, du Borgou et de la Donga

