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Bénin: 3 personnes impliquées dans le vol d’un tricycle à Cotonou, interpellées à Pahou

La Police républicaine a mené une opération ciblée dans la localité de Pahou, aboutissant à l’interpellation de trois individus soupçonnés d’être impliqués dans le vol d’un tricycle à Cotonou.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Société
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Bénin: 3 personnes impliquées dans le vol d’un tricycle à Cotonou, interpellées à Pahou
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Les faits remontent à la nuit du 30 avril au 1er mai 2026. Selon les éléments recueillis par Fraternité, deux suspects se seraient introduits dans un atelier de menuiserie situé dans le quartier Fidjrossè, d’où ils ont emporté un tricycle.

Après le vol, les mis en cause auraient tenté de revendre l’engin à Pahou, en prenant contact avec un ferrailleur.
C’est au cours de ces tractations que les forces de l’ordre sont intervenues, procédant à l’interpellation des deux présumés auteurs ainsi que d’un troisième individu.

Malgré leurs dénégations initiales, les investigations menées par la police ont permis de les confondre. Des vérifications effectuées notamment dans les quartiers Agla et Fidjrossè ont conduit à l’identification formelle du propriétaire du tricycle et à la confirmation du vol.

Les trois personnes interpellées seront présentées au Procureur de la République pour répondre des faits qui leur sont reprochés.

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