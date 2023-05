Bénin: 3 personnes dont un faux protocole de la Cour suprême condamnées par la CRIET

- Publicité-

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné lundi 22 Mai 2023, trois personnes dont un faux protocole de la Cour suprême pour trafic passif d’influence et escroquerie.

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a examiné ce lundi 22 Mai 2023, un dossier d’escroquerie. A l’issue du procès, trois des cinq accusés ont été condamnés à 5 ans de prison dont 3 ans fermes. Il s’agit d’un faux protocole de la Cour suprême et deux autres personnes. Ils ont été reconnus coupables de trafic passif d’influence et d’escroquerie. Les deux autres accusés dans le dossier; un avocat stagiaire et une autre personne ont été acquitté au bénéfice du doute.

En dehors des peines de privation de liberté, les trois personnes accusées dans ce dossier sont également condamnées au payement d’une amende de 2.000.000 FCFA et une somme de 3.000.000 de FCFA à leur victime ; un chinois.

Selon les faits, les accusés ont pris 8.000.000 de FCFA chez un Chinois afin de mener des démarches pour la libération de son épouse. Cette dernière est poursuivie pour une affaire de « trafic international de drogue à haut risque ».

Mais avec le temps, le chinois s’est rendu compte qu’il s’est embarqué dans un réseau d’escroquerie et a porté plainte. Son chauffeur, deux autres personnes qui ont joué à l’intermédiaire, un avocat stagiaire et un faux chargé de protocole de la Cour suprême ont été interpellés et déposés en prison après présentation au procureur. A l’issue de leur procès, trois d’entre eux vont devoir poursuivre leur séjour carcéral.