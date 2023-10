Bénin: 3 cambrioleurs interpellés à Akpro-Missérété, tracés à partir d’un portable volé

A Abomey, une localité de la Commune d’akpro-Missérété, trois présumés cambrioleurs sont interpellés grâce aux contenus d’un téléphone portable qu’ils avaient volé.

La police républicaine a mis la main sur trois présumés cambrioleurs. Leur interpellation a eu lieu à Abomey, une localité de la Commune d’akpro-Missérété. Ces hors-la-loi seraient impliqués dans un cambriolage intervenu le 25 septembre 2023.

Ces hors-la-loi ont été tracés grâce à des informations contenues dans un téléphone portable qu’ils avaient volé lors du cambriolage. Présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo, deux d’entre eux ont été déposés en prison.

Une perquisition effectuée au domicile du principal accusé à Dangbo a permis à la police républicaine de procéder à la saisie de plusieurs objets, dont deux postes téléviseurs écrans plasma de 32 pouces, deux motocyclettes de marques Haojue et Bajaj, un ordinateur portable de marque HP, et 10 téléphones portables ainsi que des accessoires, des mini-chaînes et une carte bancaire.

Auditionnés par le procureur de la République, le chef de la bande et son bras droit ont été déposés en prison. La troisième personne est relaxée.